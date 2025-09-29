Vuelco sin mayores consecuencias en un ingreso a Chajarí

El hecho involucró a un automóvil Fiat Spacio 147, que se desplazaba en sentido sur–norte. Según los primeros testimonios, el conductor perdió el control al intentar esquivar a otro vehículo que se habría cruzado repentinamente, lo que provocó el vuelco del rodado.

Con la ayuda de transeúntes, el automóvil fue retirado de la cinta asfáltica y ubicado sobre la banquina, evitando complicaciones en la circulación vehicular.

Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones y manifestó no necesitar asistencia médica, por lo que el incidente no pasó a mayores.

