Vuelve el boxeo al Gimnasio Municipal de Concordia

La noche tendrá como combate principal al concordiense Jonathan “Tintín” Ruiz, quien buscará volver al triunfo frente al santafesino Matías Gabriel Galucci, en un cruce pactado a 6 rounds en categoría mediano. Además, la cartelera se completará con 7 peleas amateurs con fuerte presencia de boxeadores locales.

Pesaje oficial y conferencia de prensa

Como antesala del evento, el jueves 7 de mayo se llevará a cabo el pesaje oficial de la pelea profesional. Ese mismo día, a las 20:00 horas, se realizará el pesaje público junto a la conferencia de prensa en Richmond resto bar, 1ro de mayo 109 pasando Pellegrini.

En ese marco, se otorgarán las acreditaciones correspondientes a los medios de comunicación que deseen realizar la cobertura de la velada del viernes.

Entradas y servicios

Las entradas anticipadas tienen un valor de $7.000, mientras que en puerta costarán $10.000. También habrá mesas VIP Ringside para cuatro personas, con servicio incluido. Durante toda la noche funcionará el servicio de cantina.

Por Mariano Novelli