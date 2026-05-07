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Miércoles 6 de mayo de 2026
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Vuelve el boxeo al Gimnasio Municipal de Concordia

El próximo viernes 8 de mayo, el boxeo regresará al Gimnasio Municipal de Concordia con una velada que marcará un nuevo impulso para la disciplina en la ciudad. El evento es organizado por Perrito Box Producciones, junto a la Comisión Municipal de Box, la Municipalidad de Concordia y la Subsecretaría de Deportes.
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Redacción 7Paginas

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La noche tendrá como combate principal al concordiense Jonathan “Tintín” Ruiz, quien buscará volver al triunfo frente al santafesino Matías Gabriel Galucci, en un cruce pactado a 6 rounds en categoría mediano. Además, la cartelera se completará con 7 peleas amateurs con fuerte presencia de boxeadores locales.

Pesaje oficial y conferencia de prensa

Como antesala del evento, el jueves 7 de mayo se llevará a cabo el pesaje oficial de la pelea profesional. Ese mismo día, a las 20:00 horas, se realizará el pesaje público junto a la conferencia de prensa en Richmond resto bar, 1ro de mayo 109 pasando Pellegrini.

En ese marco, se otorgarán las acreditaciones correspondientes a los medios de comunicación que deseen realizar la cobertura de la velada del viernes.

Entradas y servicios

Las entradas anticipadas tienen un valor de $7.000, mientras que en puerta costarán $10.000. También habrá mesas VIP Ringside para cuatro personas, con servicio incluido. Durante toda la noche funcionará el servicio de cantina.

Por Mariano Novelli