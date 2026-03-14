Vuelve el club de robótica Concordia con nuevos talleres para niños y adolescentes

En esta oportunidad, la convocatoria está dirigida a niños y niñas de 8 y 9 años, y adolescentes de 13 a 15 años que deseen iniciarse en el desarrollo de proyectos de robótica a través de una metodología de aprendizaje dinámica y participativa.

Segun lo informado a 7Paginas, las clases se dictarán en formato de talleres presenciales con enfoque teórico-práctico, donde los estudiantes podrán adquirir nociones de robótica y programación de manera lúdica y entretenida, con contenidos adaptados a cada grupo etario.

Los encuentros se desarrollarán en horario vespertino, con una duración de dos horas por clase y un total de ocho encuentros por grupo, iniciando durante la primera semana de abril.

Desde el equipo coordinador destacaron que este año el programa sumará una nueva sede, alcanzando un total de tres espacios de formación, con el objetivo de ampliar el alcance territorial y acercar estas oportunidades educativas a más sectores de la comunidad.

Asimismo, se prevé que esta edición alcance más de 600 estudiantes participantes, lo que representaría el mayor número de egresados desde la puesta en marcha del programa.

Las actividades son no aranceladas, con cupos limitados y requieren inscripción previa. Las personas interesadas deberán completar el formulario de preinscripción y aguardar la confirmación por parte del equipo organizador.