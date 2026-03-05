Vuelve la Feria de Emprendedores de la Economía Social a la Plaza 25 de Mayo

La iniciativa es organizada a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo y la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, con el objetivo de fortalecer los espacios de comercialización y visibilizar el trabajo de quienes forman parte de la economía social de la ciudad.

La feria se llevará a cabo en tres fechas durante marzo: jueves 5 y viernes 6; jueves 12 y viernes 13; y jueves 19 y viernes 20, en el horario de 8:00 a 21:00 horas.

Durante cada jornada, vecinos y visitantes podrán recorrer los distintos puestos y acceder a una variada oferta de productos elaborados por emprendedores locales. Entre ellos habrá panificados, dulces, pastas, pescados, quesos, embutidos, frutas y verduras frescas, además de artesanías, plantas y productos sublimados, entre otros.

Desde el municipio destacaron que este tipo de ferias representan una herramienta fundamental para impulsar el desarrollo de los emprendedores, generar oportunidades de comercialización y promover el consumo de productos locales.

En ese sentido, se invitó a toda la comunidad a acercarse a la Plaza 25 de Mayo para recorrer la feria y acompañar el trabajo de quienes integran el sector de la economía social en Concordia.