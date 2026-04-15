Vuelve «La Tierra Rota» a Pueblo Viejo: una puesta que interpela la memoria

La cartelera teatral de Concordia vuelve a encenderse con una propuesta que dejó una excelente impresión en su reciente paso por el Encuentro GRITÁ TEATRO. La obra «La Tierra Rota» confirmó su regreso al escenario de Pueblo Viejo para este domingo 19 de abril a las 20 horas.

La pieza es el resultado de un intenso proceso de búsqueda dentro del Laboratorio de Experimentación Teatral, bajo la dirección de María del Rosario Correa. La trama se sumerge en la atmósfera de un pueblo que parece haber perdido la memoria, planteando interrogantes profundos a través de una puesta en escena física y emocional.

Elenco y equipo técnico

La obra cuenta con un numeroso elenco que da vida a este universo fragmentado:

Ivana Machuca, Natalia Noir, Andrea Vargas, Sofía Quarroz, Liliana Polastri, Juan Ramón Menoni, Diego Giménez y Juan Pablo Portugau.

En el detrás de escena, la asistencia de dirección, así como el diseño de iluminación y sonido, están a cargo de Sergio Calvo, elementos clave para la construcción del clima introspectivo que propone la obra.

Entradas y apoyo institucional

Cabe destacar que la sala de Pueblo Viejo cuenta con el respaldo del ConTIER, consolidándose como un espacio fundamental para la difusión de la dramaturgia local y regional.

Para aquellos interesados en asistir, se recomienda reservar con antelación, ya que la obra viene precedida de una gran convocatoria.

Función: Domingo 19 de abril – 20:00 hs.

Lugar: Pueblo Viejo (Concordia).

Entradas anticipadas: Disponibles a través del 345 4244735.

Redacción de 7Paginas