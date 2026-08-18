Vuelven a encontrar trozos de Cocaina, lo que confirma el avance del tráfico de la droga en barrios vulnerables de Concordia

En el marco de una investigación por infracción a la Ley de Narcomenudeo, la División Drogas Peligrosas de la Policía concretó durante la tarde de este sábado cinco allanamientos simultáneos en el barrio Pampa Soler. Los procedimientos fueron autorizados por el juez de Garantías Dr. Mauricio Guerrero, a solicitud del fiscal Dr. Fabio Zabaleta.

Como resultado de los operativos, las fuerzas de seguridad secuestraron un trozo compacto de cocaína con un peso de 100,4 gramos, 40 envoltorios de la misma sustancia listos para la comercialización, dinero en efectivo, nueve teléfonos celulares y diversos elementos de corte y fraccionamiento. Además, cinco personas mayores de edad fueron detenidas y puestas a disposición de la Justicia.

El resultado positivo en Pampa Soler se suma a intervenciones recientes de similares características en otros puntos de Concordia. En días pasados, personal policial había hallado trozos compactos de cocaína en una vivienda precaria del sector oeste, como así también se registró la aprehensión de un hombre que intentó evadir un control policial portando un bloque de la misma sustancia.

La reiteración en el secuestro de drogas en formato compacto refleja el volumen de estupefacientes que ingresa y se distribuye en sectores vulnerables de la ciudad, consolidando un escenario de alerta respecto al crecimiento del menudeo y ampliando un campo propicio para los narcos que ingresan la droga a esta ciudad sin ser detectados.

Con información de prensa policial

Redaccion de 7Paginas