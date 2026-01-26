Vuelven a funcionar las estaciones de peaje en la Autovía Artigas

Desde la concesionaria recordaron a los usuarios que TelePASE y Telepeaje Plus no serán los únicos medios habilitados para circular por el corredor vial. En ese sentido, se anunció que comenzará a ponerse en funcionamiento de manera gradual el sistema de pago manual electrónico, a través de tótems de cobro, que estarán disponibles inicialmente en algunas estaciones.

No obstante, Autovía del Mercosur remarcó a 7Paginas, que TelePASE y Telepeaje Plus continúan siendo la alternativa más ágil y económica, ya que el pago manual electrónico tendrá un costo equivalente al doble de la tarifa vigente de TelePASE.

El nuevo sistema manual se irá habilitando de forma progresiva en los próximos días. Mientras tanto, y hasta tanto se encuentre completamente operativo, los usuarios que no cuenten con TelePASE podrán transitar sin inconvenientes, dado que las estaciones funcionarán sin barreras.

Advertencia por posibles estafas

Desde Autovía del Mercosur emitieron además una advertencia a los usuarios ante posibles intentos de estafa. Aclararon que ningún operador de Telepeaje Plus, TelePASE, Mercado Pago ni de la empresa se comunicará de manera espontánea por teléfono, redes sociales o WhatsApp para ofrecer o gestionar el servicio.

Ante cualquier contacto sospechoso, se recomienda desestimar la comunicación y no brindar datos personales ni bancarios.

Los únicos canales oficiales habilitados para la gestión del servicio son:

Plataformas web oficiales

www.telepeajeplus.com

www.telepase.com.ar

www.aumesa.com.ar

Atención telefónica

0810-888-8577 (Telepeaje Plus)

0800-122-7273 (TelePASE)

0800-555-0126 (AUMESA)

Plataforma habilitada

Mercado Pago