Vuelven a habilitar el uso recreativo en Playa Los Sauces

Desde la Subsecretaría de Ambiente se indicó a 7Paginas que, de acuerdo a los registros semanales realizados de manera conjunta con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), los valores correspondientes a los indicadores de escherichia coli, enterococos y floraciones algales en Playa Los Sauces retornaron a niveles admitidos para el uso recreativo.

No obstante, las autoridades recordaron que los parámetros monitoreados pueden variar en función de distintos factores, especialmente durante la temporada estival. Por tal motivo, se mantiene la recomendación de evitar la ingesta de agua del río y ducharse luego de haber ingresado al mismo.

Asimismo, se informó que Playa Nebel continúa habilitada para el uso recreativo, sin registrarse alteraciones en los valores de calidad del agua.

Cabe destacar que el Departamento Técnico Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente, planifica y ejecuta desde comienzos de este año el “Plan de Vigilancia y Monitoreo de la Calidad del Agua de Uso Recreativo” en las playas habilitadas de Concordia. El objetivo es obtener datos actualizados sobre la salubridad de estos espacios y dar cumplimiento a la Resolución Provincial SMA Nº 84/07.

El programa contempla un seguimiento semanal que incluye la toma de muestras para evaluar distintos parámetros microbiológicos vinculados a agentes patógenos, además de la observación visual ante la posible presencia de floraciones algales. De esta manera, el Municipio busca garantizar condiciones seguras para quienes disfrutan de las playas durante la temporada.