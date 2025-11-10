Vuelven las altas temperaturas a la región de Salto Grande y rige un alerta por tormentas para el oeste entrerriano

Para este lunes, el organismo prevé una mínima de 15°C y una máxima de 27°C, con buen tiempo en general y cielo parcialmente nublado.

El martes las condiciones comenzarán a cambiar: las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 27°C, con cielo algo nublado por la mañana y probabilidad de chaparrones hacia la tarde y noche. Además, el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para el sector oeste de la provincia de Entre Ríos, que abarca los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay y Victoria, según informó Defensa Civil.

El miércoles se presentará con cielo mayormente nublado y temperaturas entre 14°C y 26°C, con vientos del sector sur que aportarán un leve descenso térmico.

Para el jueves, se espera una jornada más estable, con mínima de 15°C y máxima de 26°C, bajo un cielo despejado durante todo el día.

En tanto, el viernes se prevé nuevamente un aumento de la temperatura, con valores que rondarán los 16°C de mínima y 29°C de máxima, y cielo parcialmente nublado, con vientos que rotarán del este al norte.

Fotos: amanece el lunes en la ciudad de Federación, gentileza Jorge Rutter

Redacción de 7Paginas