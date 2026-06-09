Vuelven las neblinas y rige una alerta para Concordia y la región: cómo estará el tiempo durante la semana

Luego de una jornada marcada por la inestabilidad climática, este martes se presentará con condiciones más estables en Concordia y gran parte de la región, aunque el protagonismo estará dado por las neblinas matinales que motivaron una advertencia especial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo emitió una alerta violeta por bancos de niebla y neblinas que afectarán durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, reduciendo la visibilidad en rutas y caminos de la zona. Por este motivo, se recomienda extremar las precauciones al conducir y circular durante las primeras horas del día.

Para este martes, el SMN prevé una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 19. Las neblinas estarán presentes durante la mañana, mientras que por la tarde el cielo se mantendrá mayormente nublado. Además, se espera una elevada humedad, cercana al 98 por ciento, con vientos del sector sur que soplarán a unos 8 kilómetros por hora.

Miércoles con características similares

Las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios durante el miércoles. La temperatura oscilará entre los 12 y los 20 grados, con presencia de neblina durante las primeras horas de la jornada y cielo mayormente nublado hacia la tarde.

Desde el jueves llega el descenso térmico

El panorama comenzará a modificarse a partir del jueves, cuando se registre un descenso más marcado de las temperaturas. Para esa jornada se anuncia una mínima de 9 grados y una máxima de 18, con cielo mayormente nublado y ambiente más fresco.

Un viernes más frío pero con sol

La semana laboral cerrará con temperaturas aún más bajas. El viernes se espera una mínima de apenas 7 grados y una máxima de 18, aunque con mejores condiciones de tiempo y una mayor presencia del sol, lo que permitirá disfrutar de una jornada más agradable pese al frío de la mañana.

De esta manera, la región ingresará en una etapa típicamente otoñal, con mañanas frías, alta humedad y neblinas persistentes, mientras se consolida el descenso de las temperaturas de cara al próximo fin de semana.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas