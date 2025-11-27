7PAGINAS

Jueves 27 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Vuelven los atardeceres literarios al paseo Jorge Luis Borges

La Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de Concordia informa que este jueves 27 de noviembre, a las 18:00 horas, se realizará una nueva edición de Atardeceres Literarios en el Paseo Jorge Luis Borges, un espacio pensado para promover el encuentro, la reflexión y el disfrute compartido en torno a la literatura.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

En esta oportunidad, la jornada contará con la participación de la Licenciada en Letras Patricia Jaluf, quien ofrecerá narraciones y lecturas especialmente seleccionadas para el público presente. La actividad busca fortalecer los espacios culturales de la ciudad y acercar nuevas propuestas que pongan en valor la palabra, la lectura y el intercambio comunitario.

Asimismo, se informa que los próximos encuentros de Atardeceres Literarios tendrán lugar los días jueves 11 y jueves 18 de diciembre, también en el Paseo Jorge Luis Borges, consolidando así un ciclo que invita a la comunidad a apropiarse del espacio público a través de experiencias culturales abiertas y gratuitas.

Desde la Subsecretaría de Educación se extiende la invitación a todos los vecinos de Concordia a participar de esta propuesta, que continúa creciendo gracias al compromiso de docentes, artistas y público en general.

Actividad libre y gratuita.

Jueves 27 de noviembre – 18:00 hs

Paseo Jorge Luis Borges. Avenida Eva Perón y Mendiburu.