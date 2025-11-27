Vuelven los atardeceres literarios al paseo Jorge Luis Borges

En esta oportunidad, la jornada contará con la participación de la Licenciada en Letras Patricia Jaluf, quien ofrecerá narraciones y lecturas especialmente seleccionadas para el público presente. La actividad busca fortalecer los espacios culturales de la ciudad y acercar nuevas propuestas que pongan en valor la palabra, la lectura y el intercambio comunitario.

Asimismo, se informa que los próximos encuentros de Atardeceres Literarios tendrán lugar los días jueves 11 y jueves 18 de diciembre, también en el Paseo Jorge Luis Borges, consolidando así un ciclo que invita a la comunidad a apropiarse del espacio público a través de experiencias culturales abiertas y gratuitas.

Desde la Subsecretaría de Educación se extiende la invitación a todos los vecinos de Concordia a participar de esta propuesta, que continúa creciendo gracias al compromiso de docentes, artistas y público en general.

Actividad libre y gratuita.

Jueves 27 de noviembre – 18:00 hs

Paseo Jorge Luis Borges. Avenida Eva Perón y Mendiburu.