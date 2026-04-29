Vuelven los vuelos entre Paraná y Concordia: se recupera una conexión aérea histórica para la provincia

Una noticia inesperada sacudió el sector de transporte en Entre Ríos: el sistema de reservas de la empresa Humming Airways comenzó a comercializar vuelos directos entre Paraná y Concordia. Se trata de un hito para la conectividad interna de la provincia, ya que desde el cese de operaciones de la desaparecida LAER (Líneas Aéreas Entre Ríos) en 2014, no existía una oferta aérea que uniera de forma regular a las dos ciudades más importantes de la jurisdicción.

Horarios y logística

Según los datos a los que tuvo acceso 7Paginas, las operaciones comenzarán el próximo 5 de mayo. La frecuencia está programada para los días martes, con el siguiente cronograma:

Desde Concordia: Salida a las 12:45 hs – Arribo a Paraná a las 13:15 hs.

Desde Paraná: Salida a las 13:45 hs – Arribo a Concordia a las 14:15 hs.

La conexión es parte de una ruta que nace y termina originalmente en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. Los vuelos se realizan en aviones Metro 23, aeronaves ágiles con capacidad para 19 pasajeros, ideales para trayectos de corta distancia.

Costos y comparativa

El valor del pasaje por tramo se ha fijado desde los $72.480. Si bien la cifra es superior a la del transporte terrestre, la brecha no es tan amplia considerando el ahorro de tiempo: mientras que un pasaje de micro cuesta actualmente entre $35.000 y $50.000 (dependiendo del servicio) y demanda varias horas de viaje, el vuelo une ambas localidades en tan solo 30 minutos.

¿Una oferta temporal?

Pese al entusiasmo que genera la noticia, existe una incógnita sobre la continuidad del servicio. Por el momento, el sistema solo permite reservas para el mes de mayo. Según el sitio especializado aviacionline.com, no se descarta que se trate de una cuestión operativa temporal vinculada al inicio de rutas hacia Tres Arroyos, ya que la empresa aún no ha brindado precisiones sobre si la frecuencia se mantendrá durante el resto del año.

Además de esta nueva ruta entrerriana, Humming Airways ya comercializa vuelos que conectan Buenos Aires con destinos como Villa Gesell, Tandil, Olavarría y Tres Arroyos, consolidándose como una opción para el mercado de cercanía.

Con infor5macion de aviacionline.com

Redaccion de 7Paginas