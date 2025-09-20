Wenceslao Gadea: “Los que ayer desbastaron el país hoy pretenden enseñar cómo se debe gobernar”

“Estamos en un quiebre de la historia argentina, con un presidente que vino a realizar los cambios profundos que hacen falta y que hoy más que nunca tenemos que apoyar desde todos los sectores”, sostuvo. En ese sentido, explicó que dejó su actividad privada para involucrarse de lleno en la política, convencido de que “el Congreso ha sido el principal escollo para aprobar las reformas estructurales”.

Durante la entrevista, Gadea criticó el estado del sector público tras décadas de malas administraciones: “Es cuestión de salir a recorrer caminos rurales, hospitales o escuelas para ver cómo fue devastada la infraestructura por 40 años de malas gestiones. Esa es la verdadera agresión al pueblo argentino”.

El candidato libertario también respondió a las críticas de la oposición sobre las políticas de ajuste, “Muy por el contrario de lo que quiere instalar el kirchnerismo, el presidente presentó un presupuesto moderno e innovador. Se asigna un 17% más a salud, un 8% más a universidades y un 5% más a jubilados. El 85% del gasto total está destinado a cuestiones sociales y culturales. El dato mata al relato”.

Respecto a la situación judicial que involucra a Karina Milei, Gadea fue tajante: “El presidente puso todo a disposición de la justicia. No se va a permitir ningún acto de corrupción y quien esté involucrado será apartado. La transparencia es innegociable”.

Finalmente, convocó a los entrerrianos a respaldar la lista 502 en las elecciones de octubre, “El sacrificio que estamos haciendo no se puede tirar por la borda. La libertad avanza o la Argentina retrocede. Necesitamos su apoyo para consolidar este cambio histórico”.

Redacción de 7Paginas