“Woody” llegó a Federación: una pareja francesa eligió la ciudad termal para compartir su aventura alrededor del mundo

El proyecto, conocido internacionalmente como FBW Project, está protagonizado por una pareja que desde hace varios años decidió cambiar la vida convencional por un viaje sin fecha de regreso. Su compañero inseparable es «Woody», un clásico camión militar suizo FBW modelo 1957, acondicionado como un acogedor chalet sobre ruedas.

Lo llamativo de esta travesía es que el histórico vehículo circula a una velocidad máxima de apenas 50 kilómetros por hora, convirtiendo cada trayecto en una experiencia donde el viaje es tan importante como el destino.

Federación, una parada elegida por sus atractivos

Mientras recorren la Ruta Nacional 14, los viajeros, quienes pasaron por Concordia, decidieron ingresar a la ciudad de Federación, atraídos por las referencias que conocían previamente a través de distintos portales y sitios especializados en turismo.

Según comentaron, desde hace tiempo tenían interés en conocer el destino entrerriano por la belleza de su entorno natural y por el reconocido complejo termal, considerado uno de los principales atractivos turísticos de la región.

La elección representa además un reconocimiento para el destino turístico, que continúa despertando el interés de visitantes nacionales e internacionales.

Compartir experiencias con la comunidad

Durante su estadía, la pareja francesa tiene previsto desarrollar distintas actividades abiertas a la comunidad, donde relatarán sus experiencias recorriendo numerosos países a bordo de «Woody».

Las charlas estarán especialmente orientadas a niños y familias, con el objetivo de transmitir valores vinculados al cuidado del ambiente, el respeto por las diferentes culturas, la vida sustentable y la importancia de animarse a descubrir el mundo desde otra perspectiva.

Su propuesta combina aventura, educación y contacto con las comunidades locales, aspectos que los han convertido en una referencia para miles de seguidores alrededor del mundo.

Un viaje sin apuro

Con miles de kilómetros recorridos y numerosos países visitados, el FBW Project continúa escribiendo su historia sobre ruedas. Ahora, esa travesía suma un nuevo capítulo en Federación, donde «Woody» y sus tripulantes encontraron un lugar para descansar, compartir sus vivencias y disfrutar de uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Entre Ríos.