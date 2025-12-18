Ya está en marcha la campaña que promueve comprar en el comercio local de Concordia para Navidad y Reyes

La campaña busca premiar la fidelidad de los clientes, reconocer el esfuerzo de comerciantes y prestadores de servicios locales y, al mismo tiempo, dinamizar la economía de la ciudad frente al crecimiento de la informalidad y de las compras realizadas a través de plataformas digitales externas.

Durante la presentación, el presidente del CCISC, Ing. Adrián M. Lampazzi, destacó la importancia del acompañamiento de la comunidad: “Solo necesitamos el apoyo de los concordienses, de los comerciantes y de los clientes de Concordia. La idea es mimar un poco a quienes eligen comprar en el comercio de barrio, fidelizar al cliente y que identifique al comercio local como su primera opción”.

Lampazzi agradeció especialmente el aporte del municipio, que permitió la adquisición de premios de relevancia, y remarcó que esta es la quinta edición consecutiva de la campaña, que se ha sostenido más allá de los cambios de gestión. “Se están sumando muchos comercios nuevos, lo cual es fundamental en un contexto donde cambian permanentemente las modalidades de compra. Esta iniciativa apunta principalmente al comercio físico, que sigue siendo la base de la economía local”, señaló.

La promoción es abierta a todos los comercios de Concordia, sin necesidad de ser socios del CCISC ni estar ubicados en el centro de la ciudad. Entre los premios se destacan viajes para dos personas, con sorteos tanto en Navidad como en Reyes, reforzando uno de los objetivos centrales de la campaña: revalorizar la festividad del 6 de enero, no solo desde lo cultural sino también desde lo comercial.

En representación del municipio, el secretario de Gobierno Luciano Dell Olio expresó el respaldo de la gestión del intendente Francisco Azcué, subrayando que el comercio es el principal motor de la economía concordiense. “Acompañar este tipo de iniciativas es una decisión política clara. Creemos que Concordia sale adelante de la mano del comercio, la industria y la innovación”, afirmó.

Dell Olio también anunció medidas complementarias para favorecer el movimiento comercial, como la liberación del cobro del estacionamiento medido entre el 23 de diciembre y el 3 de enero, con el fin de facilitar el acceso a la zona comercial en las fechas de mayor circulación.

Desde la organización se informó que la campaña ya cuenta con más de 100 comercios adheridos, número que continúa en crecimiento. Los locales participantes disponen de urnas y cupones para que los clientes puedan participar de los sorteos, cuyos primeros se realizarán el 26 de diciembre y el 7 de enero.

De esta manera, “Navidad & Reyes” vuelve a consolidarse como una herramienta clave para estimular el consumo local, fortalecer el vínculo entre comerciantes y clientes y apostar al desarrollo económico de Concordia en una de las épocas más importantes del año.

Por Jorge Gonzalez

Redaccion de 7Paginas