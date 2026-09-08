Ya están abiertas las inscripciones para el III Congreso Pedagógico Concordia

Bajo el lema “Nuevas Escenas para Educar: Vínculos, emociones y tecnologías para aprender y convivir”, la propuesta buscará generar un espacio de formación, actualización, reflexión e intercambio en torno a los principales desafíos que atraviesa actualmente la educación.

El Congreso está destinado a docentes de todos los niveles educativos, equipos directivos, supervisores, estudiantes de formación docente y equipos técnicos de organismos jurisdiccionales y municipales.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el miércoles 9 de septiembre y los interesados deberán completar el formulario online disponible a través de la cuenta oficial de Instagram de la Subsecretaría de Educación y Cultura, @concordia.educación.

Desde ese mismo espacio se continuará difundiendo información, novedades y detalles organizativos relacionados con la jornada.

Seis especialistas abordarán los desafíos de la educación actual

El III Congreso Pedagógico Concordia contará con la participación de seis especialistas, quienes desarrollarán diferentes temáticas vinculadas con la educación contemporánea.

Los disertantes serán Carlos Sigvardt, Lorena Guglielmone, Roberto Canay, Luciana Turinetto, Pablo Mainer e Ivana Pérez.

Durante la jornada se abordarán temas relacionados con las trayectorias y los aprendizajes, el impacto de las pantallas, la Inteligencia Artificial en el aula, los juegos online y la ludopatía, el bienestar emocional docente, el bullying, la convivencia escolar y la comunicación corporal.

Desde la organización señalaron a 7Paginas, que la iniciativa propone analizar los nuevos desafíos educativos desde una mirada integral, teniendo en cuenta que la tarea de enseñar también implica actualmente construir vínculos, cuidar las emociones, comprender las nuevas formas de aprender y promover un uso responsable de las tecnologías.

La jornada se realizará en el Centro de Convenciones

El Congreso se desarrollará en dos turnos, de 9 a 12 horas y de 14 a 17 horas, en el Centro de Convenciones Concordia, ubicado en avenida San Lorenzo 101.

La propuesta invita a integrantes de las distintas comunidades educativas a participar de una jornada pensada para compartir experiencias, incorporar nuevas herramientas y reflexionar colectivamente sobre los cambios que atraviesan la educación.

Datos del Congreso

III Congreso Pedagógico Concordia

Lema: “Nuevas Escenas para Educar: Vínculos, emociones y tecnologías para aprender y convivir”.

Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026.

Horario: De 9 a 12 y de 14 a 17 horas.

Lugar: Centro de Convenciones Concordia, avenida San Lorenzo 101.

Destinado a: Docentes de todos los niveles, equipos directivos, supervisores, estudiantes de formación docente y equipos técnicos de organismos jurisdiccionales y municipales.

Inscripciones: Hasta el miércoles 9 de septiembre, mediante el formulario disponible en la cuenta de Instagram @concordia.educación.