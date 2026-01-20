Ya están habilitadas las inscripciones para la Maratón de la Mujer en Concordia

La largada y llegada será en la Plaza 25 de Mayo, frente al edificio de la Municipalidad de Concordia, donde las participantes recorrerán un circuito de 5 kilómetros. La competencia dará inicio a las 9 de la mañana y promete, una vez más, un marco multitudinario y festivo.

En esta primera etapa, el valor de la inscripción es de 25 mil pesos y se podrá abonar hasta el 31 de enero. A partir del 1 de febrero, el costo ascenderá a 30 mil pesos. Las inscripciones se realizan de manera online a través del sitio oficial de cronometraje y estarán abiertas hasta el viernes 6 de marzo al mediodía. Desde la organización aclararon que quienes no completen el trámite de inscripción no podrán participar de la competencia.

El pago podrá efectuarse mediante depósito o transferencia bancaria, ingresando a la opción “Pagar” dentro de la plataforma. Una vez realizado, será obligatorio adjuntar el comprobante de pago en el sistema o informarlo a través del botón correspondiente en la página principal.

Desde la organización, a cargo del grupo Amigos del MTB, informaron a 7Paginas, que la entrega de kits para las competidoras de Concordia y localidades cercanas se realizará el viernes 6 de marzo, de 17 a 21 horas, en el Centro de Convenciones. Para el retiro será necesario presentar el comprobante de inscripción. En caso de no poder concurrir personalmente, se deberá enviar copia del DNI y comprobante de pago para que otra persona pueda retirarlo. Por razones organizativas, será el único día habilitado para la entrega presencial a competidoras locales.

En tanto, las corredoras que no residan en Concordia deberán estar inscriptas de manera online. El mismo domingo de la competencia, entre las 7.30 y las 8.30 horas, podrán realizar la inscripción y retiro del kit en la esquina de Pellegrini y Mitre. Será obligatorio presentarse con DNI y la planilla de deslinde impresa.