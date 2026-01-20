7PAGINAS

Martes 20 de enero de 2026
Ya están habilitadas las inscripciones para la Maratón de la Mujer en Concordia

Con la fecha ya confirmada, quedaron oficialmente habilitadas las inscripciones para la 16ª edición de la tradicional Maratón de la Mujer, una de las competencias atléticas más convocantes de la región. La prueba se disputará el domingo 8 de marzo y volverá a tener como escenario principal las calles céntricas de la ciudad.
Redacción 7Paginas

La largada y llegada será en la Plaza 25 de Mayo, frente al edificio de la Municipalidad de Concordia, donde las participantes recorrerán un circuito de 5 kilómetros. La competencia dará inicio a las 9 de la mañana y promete, una vez más, un marco multitudinario y festivo.

En esta primera etapa, el valor de la inscripción es de 25 mil pesos y se podrá abonar hasta el 31 de enero. A partir del 1 de febrero, el costo ascenderá a 30 mil pesos. Las inscripciones se realizan de manera online a través del sitio oficial de cronometraje y estarán abiertas hasta el viernes 6 de marzo al mediodía. Desde la organización aclararon que quienes no completen el trámite de inscripción no podrán participar de la competencia.

El pago podrá efectuarse mediante depósito o transferencia bancaria, ingresando a la opción “Pagar” dentro de la plataforma. Una vez realizado, será obligatorio adjuntar el comprobante de pago en el sistema o informarlo a través del botón correspondiente en la página principal.

Desde la organización, a cargo del grupo Amigos del MTB, informaron a 7Paginas, que la entrega de kits para las competidoras de Concordia y localidades cercanas se realizará el viernes 6 de marzo, de 17 a 21 horas, en el Centro de Convenciones. Para el retiro será necesario presentar el comprobante de inscripción. En caso de no poder concurrir personalmente, se deberá enviar copia del DNI y comprobante de pago para que otra persona pueda retirarlo. Por razones organizativas, será el único día habilitado para la entrega presencial a competidoras locales.

En tanto, las corredoras que no residan en Concordia deberán estar inscriptas de manera online. El mismo domingo de la competencia, entre las 7.30 y las 8.30 horas, podrán realizar la inscripción y retiro del kit en la esquina de Pellegrini y Mitre. Será obligatorio presentarse con DNI y la planilla de deslinde impresa.