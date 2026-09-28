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Lunes 28 de septiembre de 2026
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Ya hay fecha: el Gobierno confirmó cuándo comienza el pago de sueldos a estatales entrerrianos

El cronograma corresponde a los haberes de septiembre para trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial. Los pagos comenzarán el jueves 1 de octubre y se extenderán hasta el jueves 8, según el monto de cada salario.
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Redacción 7Paginas

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El Gobierno de Entre Ríos confirmó el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de septiembre para los trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial.

De acuerdo con lo informado a 7Paginas, por el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, el esquema comenzará el jueves 1 de octubre y se extenderá hasta el jueves 8 de octubre, con los distintos tramos determinados según el monto de los ingresos.

Cronograma completo

Jueves 1 de octubre: haberes de hasta $1.020.000.

Viernes 2 de octubre: haberes desde $1.020.001 hasta $1.320.000.

Lunes 5 de octubre: haberes desde $1.320.001 hasta $1.510.000. La acreditación se realizará el sábado 3 de octubre.

Martes 6 de octubre: haberes desde $1.510.001 hasta $1.820.000.

Miércoles 7 de octubre: haberes desde $1.820.001 hasta $2.420.000.

Jueves 8 de octubre: haberes de $2.420.001 en adelante.