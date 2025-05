¡¡¡¡¡Ya inaugurada la fábrica de hambre, falta poco para que esté a pleno!!!!!

Según expresaron en un documento firmado por el Dr. Fabio D’Angelo, presidente del grupo, y el Lic. en Economía Carlos López, secretario técnico, «ya se inauguró la fábrica de hambre, y falta poco para que esté a pleno». El eje de las críticas se centra en un reciente proyecto de ley enviado a la Legislatura por el Ejecutivo, que propone transformar el Instituto de Obra Social de los Empleados Públicos (IOSPER) en un ente financiero gerenciador de servicios de salud, desarticulando el sistema solidario actual.

“Lo que se busca es desnaturalizar la esencia del IOSPER, que es brindar cobertura desde un sistema solidario, para convertirlo en un intermediario de negocios con los aportes de 295.000 afiliados cautivos”, señalaron. Además, recordaron que Frigerio ya tiene antecedentes en procesos de privatización: “No olvidemos que fue parte del equipo de Cavallo durante el menemismo, y que participó en la privatización del Banco de Entre Ríos en los años 90”.

El comunicado también enumera una serie de medidas del gobierno que, a criterio del grupo, agravan el deterioro económico de los trabajadores estatales. Una de ellas fue el aumento del aporte jubilatorio del 16 al 19 % en julio de 2024, lo cual representó una quita salarial encubierta superior a los $20.000 por mes por empleado.

Otro punto cuestionado es el reciente incremento de las cuotas de viviendas sociales del IAPV, que anteriormente se indexaban por la paritaria docente y ahora fueron duplicadas, generando preocupación en muchas familias que podrían no poder afrontar los pagos. “¿Van a desalojar a quienes no puedan pagar? ¿Van a quedarse con casas destruidas que no podrán reasignar?”, se preguntaron, advirtiendo que detrás podría haber también una intención privatizadora.

Desde el Grupo San José sostienen que el IAPV no debe convertirse en un problema, sino en una herramienta para dinamizar la economía entrerriana: “Proponemos que se utilice el IAPV para reactivar la industria de la construcción, con todo el impacto positivo que ello genera: generación de empleo, venta de materiales, movimiento en ferreterías e industrias afines”.

En el cierre del documento, remarcan: “Nadie pretende que el IOSPER o el IAPV sean ineficientes, pero rechazamos que se usen supuestos argumentos técnicos para avanzar en privatizaciones encubiertas sobre la salud y la vivienda social, pilares construidos con el salario cautivo de los empleados públicos”.

Conclusión contundente del grupo San José: “Apagar la fábrica de hambre y prender el sistema productivo. Solo así no hará falta hambrear al pueblo ni castigar a los trabajadores”.

Fuente: prensa Grupo San José