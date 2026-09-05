Ya rige un nuevo cuadro tarifario en los peajes de la Autovía 14: cuánto cuesta pasar por Yeruá y Piedritas

La empresa Autovía del Mercosur informó a 7Paginas que desde las 00:00 horas de este sábado 5 de septiembre de 2026 comenzó a regir un nuevo cuadro tarifario en las estaciones de peaje de Yeruá y Piedritas, ubicadas sobre la Autovía 14.

Las nuevas tarifas establecen valores diferenciados de acuerdo con la categoría de cada vehículo y la modalidad de pago elegida por los usuarios.

Para los vehículos correspondientes a la Categoría 1, la tarifa mediante TelePASE pasó a ser de $2.340,48, mientras que el valor a través del Pago Electrónico Manual es de $4.680,96.

De esta manera, quienes utilizan TelePASE abonan el 50% de la tarifa correspondiente al pago electrónico manual, además de contar con una modalidad que permite agilizar el paso por las estaciones de peaje.

TelePASE, la opción más conveniente

Desde Autovía del Mercosur recomendaron a los usuarios habituales del corredor utilizar el sistema TelePASE, tanto por el beneficio tarifario como por la mayor rapidez al momento de atravesar las cabinas.

El nuevo cuadro tarifario es de aplicación exclusiva para las estaciones de peaje de Yeruá y Piedritas.

Los valores correspondientes al resto de las categorías de vehículos se encuentran detallados en el cuadro tarifario oficial dispuesto por la concesionaria.

Con la entrada en vigencia de las nuevas tarifas, los usuarios que circulen habitualmente por la Autovía del Mercosur deberán tener en cuenta los nuevos valores y la diferencia existente entre utilizar TelePASE o abonar mediante el sistema de pago electrónico manual.