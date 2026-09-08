Ya rigen los nuevos valores del transporte urbano de pasajeros en Concordia

De esta manera, la tarifa plana de la primera sección pasó a costar $1.930, mientras que los valores varían de acuerdo con la distancia recorrida y la sección correspondiente.

El nuevo cuadro tarifario

Los nuevos valores establecidos para el transporte urbano son los siguientes:

1° Sección – Tarifa plana: $1.930.

2° Sección – Tarifa plana más 20%: $2.316.

3° Sección – Tarifa plana más 40%: $2.702.

4° Sección – Tarifa plana más 100%: $3.860.

Servicio nocturno – Tarifa plana más 40%: $2.702.

Cómo funciona el boleto integrado

También se mantienen las condiciones correspondientes al sistema de boleto integrado combinado.

El primer viaje tendrá un valor de $1.930, mientras que el segundo pasaje dentro de la misma sección, realizado en un plazo de hasta 50 minutos, será sin costo.

En tanto, el tercer pasaje en el resto de los casos tendrá un valor de $1.039, correspondiente a la tarifa plana con un descuento del 45%.

Beneficios y tarifas especiales

El nuevo cuadro tarifario también contempla diferentes beneficios para sectores específicos de la comunidad.

Los pasajeros menores de 3 años, las personas con discapacidad, quienes cuenten con certificado del INCUCAI y los estudiantes de los niveles primario y secundario podrán viajar sin costo.

En el caso de los estudiantes universitarios, el valor del boleto será de $579, lo que representa un descuento del 70% sobre la tarifa plana.

Los docentes dependientes del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos también contarán con boleto gratuito.

Por su parte, los usuarios alcanzados por el Boleto Concordiense tendrán un descuento del 30%, por lo que deberán abonar $1.351 por viaje.

Desde el municipio recordaron a la comunidad que los nuevos valores ya se encuentran vigentes en el servicio de transporte urbano de pasajeros de Concordia.