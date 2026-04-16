Ya se palpitan los «21k Lago Salto Grande»: Este viernes habrá inscripción presencial

La expectativa crece en el ambiente del atletismo regional ante la llegada de una nueva edición de los “21k Lago Salto Grande”. La prueba, que se llevará a cabo el domingo 17 de mayo, promete ser una verdadera fiesta deportiva en uno de los circuitos naturales más atractivos y elogiados del país.

Inscripciones y costos

Para aquellos corredores que aún no han asegurado su lugar, este viernes 17 de abril se realizará la segunda instancia de inscripción presencial. La cita es en el Complejo Maranhao, en el horario de 20:00 a 21:30 hs.

Es una oportunidad clave para los atletas locales, ya que se podrán registrar bajo los valores de la segunda escala de costos. Cabe recordar que también se mantienen habilitados los medios de pago vía transferencia bancaria y, para los corredores de la República Oriental del Uruguay, se encuentra disponible la opción de Western Union.

Novedades y premiación

La edición de este año llega con importantes incentivos. Además de un kit de carrera especialmente preparado para la ocasión, la distancia principal de 21km contará, por primera vez, con premiación en efectivo para los tres primeros puestos de la clasificación general, tanto en damas como en varones.

Además de la media maratón, el evento contará con distancias complementarias de 10k y 5k, lo que garantiza una participación masiva de corredores de todos los niveles. A la fecha, ya son más de 200 los competidores que han confirmado su presencia mediante el pago de la inscripción.

Cronograma de largada

El epicentro de la jornada será el Hotel Ayuí, desde donde partirán los atletas para recorrer las bellezas naturales de nuestro perilago. Los horarios confirmados para el inicio de las pruebas son:

08:30 hs: Largada de los 5 kilómetros.

08:35 hs: Largada conjunta de los 10 y 21 kilómetros.

Desde la organización destacaron a 7Paginas, que el nivel competitivo será sumamente alto, ya que los mejores atletas de la región ya han asegurado su lugar en la línea de partida.

Información e inscripciones online

Para consultar el reglamento completo, detalles del circuito y realizar inscripciones digitales, los interesados pueden ingresar al sitio oficial: www.encarrera.com.ar/21k.