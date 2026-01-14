Ya tiene fecha la 16ª edición de la Maratón de la Mujer

Desde la organización ya se trabaja intensamente en la planificación de la carrera, que promete una vez más una participación multitudinaria de mujeres. La competencia tendrá como punto de largada la Plaza 25 de Mayo y contará con un recorrido de 5 kilómetros, manteniendo el formato que le dio identidad y un marcado sello propio a lo largo de los años.

En los próximos días se anunciará la apertura oficial de las inscripciones. Como es habitual, la prueba contará con numerosos premios y regalos para las participantes, un clásico que distingue a esta maratón y que la convierte en una verdadera celebración del deporte y la mujer.

Como antecedente inmediato, la edición 2025 consagró a una nueva ganadora en el historial de la competencia. Se trató de Johanna Falcón, oriunda de la ciudad de San Salvador, quien se impuso con un tiempo de 19 minutos y 33 segundos. El podio se completó con Melisa Cabrera y Daniela Penoni, en una definición muy disputada.

Calendario 2026 de Amigos del MTB

Por otra parte, desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB dieron a conocer el calendario de actividades previsto para este 2026, que incluye una nutrida agenda de competencias a lo largo del año:

17 de enero: Final Duatlón Rural, en la Estación de Servicio El Toro.

8 de marzo: Maratón de la Mujer.

11 de abril: 1ª fecha del Circuito MTB.

16 de mayo: 2ª fecha del Circuito MTB.

21 de junio: Duatlón Regional Rural.

8 de agosto: Rural Bike La Criolla.

19 de septiembre: 3ª fecha del Circuito MTB.

10 de octubre: 4ª fecha del Circuito MTB.

22 de noviembre: Desafío KM 248.