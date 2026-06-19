Ya tiene fecha la segunda edición de Concordia Produce

Segun lo anticipado a 7Paginas, la muestra se desarrollará los días 23, 24 y 25 de octubre de 2026 en el Predio Ferial Parque Central Viñedos Moulins, donde durante tres jornadas se llevarán adelante exposiciones, conferencias técnicas y económicas, además de rondas de negocios destinadas a fortalecer la articulación entre los distintos sectores productivos.

La presentación oficial de la Expo Concordia Produce se realizará el próximo lunes 29 de junio a las 20 horas y contará con la presencia del intendente Francisco Azcué, el secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, Sebastián Arístide, autoridades provinciales y representantes del sector privado.

Un espacio para potenciar el desarrollo regional

Tras la positiva experiencia de la primera edición, realizada el año pasado, la organización apuesta a consolidar este encuentro como una herramienta estratégica para impulsar el crecimiento económico de Concordia y la región.

La propuesta busca reunir en un mismo ámbito a representantes del sector primario, industrial, comercial, financiero y de la economía del conocimiento, promoviendo la vinculación entre actores públicos y privados y favoreciendo la generación de oportunidades de inversión.

Desde la organización destacan que Concordia posee una sólida tradición productiva ligada históricamente al río Uruguay y a actividades como la citricultura, la horticultura, la floricultura y otras producciones regionales que han marcado la identidad económica de la ciudad durante más de un siglo.

A ese perfil histórico se suman actualmente nuevas actividades vinculadas a la innovación tecnológica, la economía del conocimiento y el desarrollo emprendedor, sectores que también tendrán protagonismo dentro de la exposición.

Conferencias y rondas de negocios

Uno de los principales atractivos de Concordia Produce serán las rondas de negocios y las conferencias especializadas, espacios pensados para facilitar contactos comerciales, intercambiar experiencias y analizar las perspectivas económicas y productivas para los próximos años.

La articulación entre productores, empresarios, comerciantes, entidades financieras y referentes tecnológicos aparece como uno de los ejes centrales de la iniciativa, que apunta a fortalecer la competitividad local y regional.

Con la confirmación de las fechas, Concordia comienza a prepararse para recibir nuevamente a miles de visitantes en un evento que busca mostrar el potencial productivo de la ciudad y consolidarse como una referencia en el calendario económico de Entre Ríos.