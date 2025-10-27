Yaiza Pessolani: “En Concordia la gente votó ratificar el cambio y no volver atrás”

“Muy contenta con los resultados, aunque sinceramente nos lo esperábamos por el gran trabajo que hubo detrás de todo esto”, expresó Pessolani, visiblemente satisfecha con el respaldo recibido. “Estoy muy feliz porque se vean los frutos del esfuerzo y porque la gente haya apostado a una nueva Argentina”, agregó.

Consultada sobre si los números la sorprendieron, reconoció: “Un poco sí. Pensé que podía ser un resultado más ajustado, pero en el fondo entiendo que la gente apostó por lo que nosotros representamos: seguir adelante con este cambio que tanto nos costó y que, como dijo el presidente Milei, se va a empezar a consolidar a partir de 2026”.

Respecto al escenario local, Pessolani remarcó que Concordia ya no es la capital del peronismo, como históricamente se la conocía. “Las cosas cambiaron en 2023 y hoy se reafirma ese cambio. Mostramos que la unión hace la fuerza, y mientras estemos unidos, vamos a seguir avanzando con un objetivo concreto: no volver atrás”, sostuvo.

Finalmente, la concejal resumió el espíritu de la elección en una frase, “El concordiense votó el cambio, votó no volver atrás. Todavía hay resistencias, pero hay que seguir convenciendo con hechos y trabajo.”