Yaiza Pessolani: “Me hice libertaria al ver cómo en Concordia los dirigentes Peronistas eran cada vez más ricos y sus militantes más pobres”

La joven edil, de 25 años, consideró que el presente es un momento decisivo para los argentinos, a quienes —dijo— les toca elegir “entre mirar hacia adelante o volver al kirchnerismo”. En ese sentido, cuestionó la postura del bloque del PJ en el Congreso, al que calificó de “show mediático”, y respaldó al presidente Javier Milei frente a los recientes vetos parlamentarios.

“Yo me hice libertaria al ver cómo en Concordia los dirigentes del peronismo eran cada vez más ricos y sus militantes más pobres”, afirmó. “Vi desde chica cómo se utilizaban los recursos públicos para sostener el clientelismo político, prometiendo subsidios que solo generan dependencia y quitan dignidad”.

Defensa de las ideas libertarias

Pessolani sostuvo que su apoyo al presidente Milei se mantiene firme, “Yo no defiendo personas, defiendo ideas. Y las ideas de la libertad, del esfuerzo y la meritocracia son las que me representan. Milei fue claro en su campaña: dijo que el camino sería difícil, pero necesario, y eso hoy le da credibilidad”.

La concejal, que integra el bloque opositor en el ámbito local, señaló que su compromiso político “nació de la necesidad de involucrarse para cambiar una realidad injusta”, y destacó su trabajo en el Concejo Deliberante de Concordia, donde impulsa proyectos vinculados a la transparencia legislativa y la simplificación de trámites comerciales.

Entre sus iniciativas mencionó la creación del Sistema Legislativo Abierto (SILA), una plataforma que permitiría a los vecinos acceder en línea a los proyectos presentados por los concejales y su estado de tratamiento.

“No me interesa el relato, me interesan los datos”

Consultada sobre su experiencia dentro del Concejo, Pessolani reconoció que ha debido enfrentar prejuicios por su juventud, pero sostuvo que su compromiso se apoya en la preparación y el estudio, “Me han dicho que podría ser su hija o que leo demasiado, pero yo analizo y me informo. Represento a muchos vecinos y quiero hacerlo de la mejor manera. No me interesa el relato, me interesan los datos concretos”.

Mensaje a los concordienses

En el tramo final de la entrevista, Pessolani convocó a los ciudadanos a reflexionar de cara a las próximas elecciones del 26 de octubre:

“Los concordienses tenemos que decidir qué Argentina queremos: si volver al modelo que nos dejó inflación, pobreza y un sistema educativo quebrado, o animarnos a hacer el esfuerzo para sacar adelante el país. No hay futuro si seguimos por el mismo camino”.

Con un tono firme, la concejal libertaria concluyó, “El kirchnerismo tuvo 37 años para cumplir sus promesas. Hoy los argentinos merecemos una nueva oportunidad, basada en la libertad, la transparencia y el trabajo”.

