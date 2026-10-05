Yamile Latour: “La Fiesta Provincial del Inmigrante es la que nos reune a los concordienses”

La 33ª Fiesta Provincial del Inmigrante cerró una nueva edición en Concordia con un balance positivo de sus organizadores, que destacaron la participación del público, el desarrollo de las actividades previstas y el compromiso de las colectividades que mantienen viva esta celebración de las raíces y las tradiciones.

En diálogo con un cronista de 7Páginas, la presidenta de Inmigrantes Unidos de Concordia, Yamile Latour, expresó su satisfacción por el resultado de la fiesta y sostuvo que el evento ocupa un lugar especial en la identidad cultural de la ciudad.

“La verdad que estamos muy felices, porque un año más podemos culminar nuestra fiesta con el público que nos acompaña”, manifestó, al referirse a la convocatoria registrada durante el fin de semana.

Latour reconoció que las condiciones climáticas generaron preocupación, especialmente por las lluvias del sábado, pero destacó que la organización pudo sostener la programación. Incluso, con el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia, parte de las propuestas artísticas se trasladaron al interior del Centro de Convenciones.

“El cronograma de la fiesta se cumplió, se cumplió la grilla de actividades, así que estamos muy felices”, afirmó.

“La fiesta está en su mejor momento”

Al analizar la evolución de la celebración, Latour consideró que la Fiesta Provincial del Inmigrante mantiene su vigencia y atraviesa una etapa de crecimiento, con la incorporación de nuevas colectividades, una mayor variedad gastronómica y artistas de distintas localidades.

En ese sentido, destacó la participación de representantes de Los Charrúas y La Criolla, además del acompañamiento de municipios de la región.

Para la dirigente, el crecimiento de la fiesta no tiene un límite definido y depende, en buena medida, de la incorporación de jóvenes, nuevas ideas y vínculos con otras comunidades.

“No hay techo para nada, esta fiesta tiene que seguir creciendo”, sostuvo.

También remarcó la importancia de que las nuevas generaciones se involucren para garantizar la continuidad de las tradiciones y fortalecer el trabajo de las colectividades.

Una celebración que forma parte de la identidad de Concordia

Latour explicó que la Fiesta Provincial del Inmigrante representa mucho más que una propuesta gastronómica o un espectáculo artístico. Se trata de un espacio para reconocer la historia de quienes llegaron desde distintos lugares del mundo y contribuyeron al desarrollo de Concordia.

Recordó que la ciudad fue construyendo su identidad a partir del aporte de inmigrantes que se desempeñaron en diferentes actividades, desde el trabajo rural hasta el comercio y otros sectores de la economía.

A esa historia se suman las migraciones más recientes, particularmente las provenientes de países latinoamericanos, que también encuentran un espacio de participación dentro de Inmigrantes Unidos.

La gastronomía, los trajes típicos, la música y las expresiones culturales permiten que esas raíces no solamente sean recordadas, sino que continúen vivas a través de las nuevas generaciones.

“Es una fiesta que no tiene color político”

Uno de los conceptos más destacados de la entrevista estuvo relacionado con el carácter integrador de la celebración y su capacidad para reunir a representantes de distintos sectores políticos e institucionales.

Latour subrayó que la fiesta trasciende las diferencias ideológicas y destacó que durante esta edición compartieron el evento el intendente Francisco Azcué y el exintendente Enrique Tomás Cresto, entre otros referentes.

“Nuestra fiesta no tiene color político”, remarcó.

En esa línea, recordó las palabras del jefe comunal durante la celebración y coincidió en que la cultura puede funcionar como un punto de encuentro más allá de las diferencias partidarias.

Para la presidenta de Inmigrantes Unidos, ese es uno de los valores centrales de la fiesta: generar un espacio compartido en el que las tradiciones, la identidad y el trabajo colectivo estén por encima de las disputas políticas.

“Es la fiesta que nos úne a los concordienses”, expresó Latour, al resumir el sentido de una celebración que convoca a familias, visitantes, artistas y representantes de las distintas colectividades.

El reconocimiento a quienes hacen posible la fiesta

Latour también dedicó un tramo de la entrevista a agradecer a las personas e instituciones que colaboraron para concretar la edición número 33.

En primer lugar, reconoció el trabajo de la comisión de Inmigrantes Unidos de Concordia, las colectividades y las jóvenes que participaron como postulantes al reinado provincial, además de todas las personas que trabajan detrás de escena para sostener las actividades.

Asimismo, destacó el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia, el equipo del Centro de Convenciones, el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), el área de Eventos y la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), junto con el apoyo que, según señaló, viene brindando desde hace más de cuatro años el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina.

La dirigente puso especial énfasis en el esfuerzo colectivo que demanda organizar una celebración de estas características, desde la preparación de los patios gastronómicos hasta la puesta en escena de los espectáculos y el desfile.

Detrás de cada actividad, señaló, hay numerosas personas que trabajan para ofrecer a Concordia una fiesta que ya forma parte de su calendario cultural.

Una fiesta que busca seguir creciendo

Con la finalización de la 33ª edición, Inmigrantes Unidos de Concordia proyecta continuar ampliando la participación de las colectividades, sumar jóvenes y fortalecer los vínculos con otras localidades.

El desafío será sostener una celebración que combina cultura, gastronomía, música e historia, y que permite reconocer el aporte de las distintas comunidades a la construcción de la ciudad.

El balance de Latour fue positivo, no solamente por la respuesta del público y el cumplimiento de las actividades, sino también por la posibilidad de volver a reunir a los concordienses alrededor de una identidad compartida.

En tiempos en los que las diferencias políticas suelen ocupar el centro de la escena, la presidenta de Inmigrantes Unidos dejó un mensaje que sintetiza el espíritu de la celebración: la Fiesta Provincial del Inmigrante es un espacio de encuentro que pertenece a toda Concordia y que, año tras año, mantiene vivas las raíces de quienes contribuyeron a construirla.

Redaccion de 7Paginas