Yan Barbona le sumó tensión a la interna del PJ Concordia y apuntó contra Javier Orduna

Barbona no solo ratificó la ilegalidad del recambio de autoridades, sino que apuntó directamente contra el dirigente Javier Orduña como el responsable detrás de lo que calificó como una «toma» del partido para dividir al peronismo local.

«El PJ está tomado y denunciado ante la Justicia»

A través de un fuerte mensaje dirigido a la militancia, la vicepresidenta aclaró su situación institucional y denunció la falta de vías legales en las recientes acciones del sector de Cáceres:

«No recibí ninguna notificación sobre esta decisión desde el PJ Provincial. Como es de conocimiento público, el PJ está tomado y es materia de denuncia tanto en la Justicia como ante las autoridades del PJ provincial», afirmó Barbona, defendiendo su legitimidad al frente del cargo para el cual fue electa por el voto de los afiliados.

La dirigente recordó su rol activo durante las últimas contiendas electorales: «En el momento de ausencia del presidente Ruiz Díaz, cumplí con llevar adelante el PJ en la campaña con la lista Fuerza Entre Ríos. Cualquier compañero puede dar fe de que se puso todo para que el PJ Concordia oficie como lo que es: ¡la casa de todos los militantes!».

Graves denuncias de violencia y exclusión

El punto más álgido de las declaraciones de Barbona consistió en la impugnación a la figura de Javier Orduña, a quien acusó de haber aparecido sobre el final de la campaña electoral con exigencias y tratos hostiles.

«Estuve desde el primer día, no como el grupo que tomó el PJ, que apareció cinco días antes de cerrar la campaña con exigencias y mal trato de su responsable, Javier Orduña, a quien tuve que denunciar por mal trato», disparó la vicepresidenta. Asimismo, advirtió que debido a la continuidad de las agresiones debió resguardar su integridad: «Se me recomendó no volver al establecimiento partidario sola. Más allá de eso, solicité las llaves o que me abran para que un grupo de compañeros se reúna y me las negaron».

Críticas a la conducción y el llamado a las bases

Para finalizar, Barbona lamentó el trasfondo de la disputa en un contexto social delicado y dejó un mensaje con fuerte tono político y social:

«No tienen respeto de los afiliados, militantes y vecinos que hoy en día tienen una realidad sumamente difícil; solo generan odio y distancias entre los compañeros. Quizás por no tener portación de apellido o no ser ‘mujer de’, las cosas siempre me cuesten más». Con una cita doctrinaria y espiritual, concluyó: «El peronismo está en la calle, ¡somos todos!».