Yasi Porá se impuso en el carnaval de Federación

En la manga se palpaba un mano a mano con Samba Berá, que también realizó una destacada presentación. Sin embargo, la comparsa del “Cone” Bravo, inspirada en la Magia de los Juegos terminó imponiéndose con claridad en varios rubros y dejó en el tercer lugar a la histórica Mocidade.

El escrutinio se llevó a cabo este jueves por la tarde en el Centro Cívico de Federación y fue supervisado por la escribana Viviana Paoli.

Rubros y puntajes

En el detalle por categorías, los resultados fueron los siguientes:

Comparsa: Yasi Porá – 167,25 puntos.

Carros alegóricos: Samba Berá – 346 puntos.

Batería: Yasi Porá – 146,5 puntos.

Música: Yasi Porá – 97,5 puntos.

Figuras: Yasi Porá – 701,25 puntos.

Dentro del rubro Figuras, Yasi Porá se destacó en Reina de Comparsa, Frente de Comparsa, Maestro de Sala y Porta Bandera, Bastonera, Destaque Masculino, Pareja de Baile y Mejor Escuadra.

Hubo empates en Embajadora, Portaestandarte y Cordoneras, y Destaque Femenino (entre Yasi Porá y Samba Berá). En tanto, la Madrina de Batería fue para Samba Berá y las Bahianas para Mocidade.

En la suma de rubros ganadores, Yasi Porá obtuvo cuatro, mientras que Samba Berá se quedó con uno.

Totales finales

Yasi Porá: 1.488,75 puntos

Samba Berá: 1.475,25 puntos

Mocidade: 1.389,4 puntos

De esta manera, Yasi Porá volvió a coronarse campeona del carnaval federaense, reafirmando su protagonismo histórico y celebrando una nueva consagración.