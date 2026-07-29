Zadoyko: “En estos tiempos difíciles es cuando más la gente busca esperanza y alivio en San Cayetano”; esperan más de 40 mil fieles

En una entrevista con el programa Punto de Inflexión, que se emite los días sábados de 9 a 12 horas, por FM 106.10 Radio Rivadavia Concordia, Zadoyko habló sobre las consecuencias del fuerte temporal que azotó la zona norte de Concordia, la organización de la tradicional celebración religiosa y también reveló que recibió propuestas para regresar a la actividad política de cara a las elecciones de 2027.

Al recordar la tormenta que afectó a Villa Zorraquín, Zadoyko describió las dramáticas horas vividas por los vecinos.

«Fue algo inimaginable. Parecía una película de terror. Había árboles caídos, postes en el suelo, cables cortados, techos volados y familias que perdieron prácticamente todo», expresó.

Relató además que durante las primeras horas resultó imposible comunicarse con los servicios de emergencia debido a la caída de las comunicaciones, mientras los propios vecinos comenzaron a organizarse para despejar calles y asistir a las familias afectadas.

Pese al complejo panorama, destacó el trabajo solidario de la comunidad y de distintas instituciones que continúan colaborando con los damnificados.

La Fiesta Patronal sigue en marcha

Consultado sobre la organización de la celebración de San Cayetano, Zadoyko llevó tranquilidad y confirmó que el cronograma previsto no sufrió modificaciones.

Explicó que la parroquia reforzó durante estos días la asistencia social y la recepción de donaciones para las familias afectadas por el temporal, pero remarcó que todas las actividades religiosas, culturales y la tradicional feria continúan según lo programado.

«La programación está exactamente igual. Seguimos trabajando en la parte artística, cultural y religiosa para recibir a los miles de peregrinos que llegarán a Villa Zorraquín», afirmó.

El dirigente señaló que, por el constante movimiento de fieles durante las dos jornadas de celebración, resulta difícil establecer una cifra exacta de asistentes, aunque estimó que este año volverán a superar las 40 mil personas.

«Cada vez llega más gente. Muchos peregrinos vienen caminando, otros permanecen unas horas y regresan. Es un movimiento permanente durante los dos días», explicó.

Recordó además que la actividad comienza el 6 de agosto con la apertura de la feria y la tradicional peregrinación desde la Capilla Stella Maris hasta la parroquia, culminando con la misa de medianoche, una de las celebraciones más multitudinarias.

Para Zadoyko, el crecimiento constante de la Fiesta Patronal está estrechamente relacionado con la realidad social y económica que atraviesa el país.

«En estos tiempos difíciles es cuando más la gente busca esperanza y alivio en San Cayetano. La gente necesita un lugar de paz, de oración y de encuentro», sostuvo.

Agregó que cada año participan agrupaciones de trabajadores, desocupados, familias enteras y vecinos de distintos puntos de la provincia, consolidando la celebración como uno de los principales acontecimientos de fe popular del litoral.

«Cada vez se parece más a lo que ocurre con San Cayetano en Buenos Aires», señaló.

También habló de política

Durante la entrevista, el exconcejal fue consultado sobre un posible regreso a la actividad política.

Zadoyko confirmó que actualmente se encuentra dedicado a su profesión de abogado y que continúa desempeñándose como asesor externo del IAPSER, aunque reconoció haber recibido invitaciones para integrar un espacio político de carácter vecinal con vistas a las elecciones de 2027.

«Me gusta el trabajo social y estar cerca de la gente. Han existido conversaciones informales desde un espacio vecinal, pero por ahora no hay ninguna definición ni decisión tomada», concluyó.

Fuente: Programa Punto de Inflexión – FM 106.10 MHz Radio Rivadavia Concordia.

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