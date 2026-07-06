Zaira Palacios y Bruno Scaraffoni fueron consagrados como los mejores Pasistas del Mercosur 2026 en Concordia

Con un notable marco de público y la presencia de referentes del carnaval de distintos puntos del país y del Mercosur, Concordia volvió a consolidarse como uno de los escenarios más importantes para la danza y el samba al recibir el 7° Encuentro Competitivo de Pasistas del Mercosur, organizado por Conectados en Carnaval en el Centro de Convenciones.

El evento reunió durante dos jornadas a destacados pasistas, bailarines, jurados y amantes del carnaval provenientes de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Brasil, Uruguay y Paraguay, en una propuesta que combinó capacitación, intercambio cultural y competencia.

Un fin de semana a puro samba

Las actividades comenzaron el viernes con una multitudinaria Roda de Samba, que tuvo como protagonistas al grupo Malandros de Monte Caseros, dando inicio a un fin de semana cargado de ritmo y color.

El sábado, la programación continuó con un taller de confección de plumas artificiales, dictado por la diseñadora Alejandra Martínez, de Curuzú Cuatiá, seguido por un exitoso Workshop de Samba, encabezado por Ángel Mesa y Abril Fleita, que reunió a más de un centenar de participantes.

Una competencia de alto nivel

La apertura de la gala estuvo a cargo del grupo de baile de la profesora y actual coach de Comparsa Ráfaga, seguido por la presentación del dúo de Malandros integrado por Ailén Rebot y Augusto Ramírez.

Posteriormente fueron presentados los integrantes del prestigioso jurado internacional, conformado por:

Belén Pereira, Reina Nacional del Carnaval de Paraguay.

Ihansa Tanoni, Reina de la Escuela de Samba Barrio Ceibal de Salto (Uruguay).

Ángel Mesa, pasista concordiense que actualmente integra la escuela de samba Tuiuti de Río de Janeiro.

Abril Fleita, Reina de Batería ganadora del Carnaval de Concordia.

Thiara Ávalos (Mercedes, Corrientes) y Diego Gamarra (Santa Fe), campeones de la edición 2025.

Alejandra Martínez, diseñadora de Curuzú Cuatiá.

Uno de los momentos más esperados fue la presentación individual de los competidores en las categorías femenina y masculina.

En la elección de Mejor Fantasía 2026, los máximos reconocimientos fueron para:

Estefanía Manzi, de Mar del Plata (categoría femenina).

Augusto Ramírez, de Corrientes Capital (categoría masculina).

Durante la noche también brilló sobre el escenario el Ala de Pasistas de Batería NN de Paraná, mientras que la música estuvo a cargo de la Batería Pulçasao, dirigida por Packo y Tito Salvador, junto a sus pasistas Mili Subirá, Luana Bentos, Pepe González y Néstor Gómez, quienes aportaron toda la energía característica del carnaval.

Final para el infarto

Con transmisión en vivo y un público que acompañó cada presentación con aplausos y ovaciones, la competencia fue avanzando entre duelos de altísimo nivel técnico y artístico.

Las semifinales y finales mantuvieron la emoción hasta pasada la medianoche, cuando el jurado dio a conocer el esperado veredicto.

Los títulos de Mejores Pasistas del Mercosur 2026 quedaron en manos de:

Zaira Palacios, de Gualeguay (Entre Ríos), en la categoría femenina.

Bruno Scaraffoni, de Bella Unión (Uruguay), en la categoría masculina.

Un encuentro que sigue creciendo

Desde la organización, Conectados en Carnaval agradecieron a todas las delegaciones, artistas, jurados, colaboradores y al público que acompañó esta nueva edición.

«Cada uno de los amigos del carnaval que llegó hasta nuestra ciudad hizo posible el crecimiento de este encuentro, que año tras año fortalece el trabajo en equipo y el intercambio cultural entre los distintos países de la región», señalaron.

Con una convocatoria cada vez mayor y un nivel artístico en constante crecimiento, el Encuentro Competitivo de Pasistas del Mercosur volvió a posicionar a Concordia como un punto de referencia para el carnaval regional, celebrando la pasión por la samba, la danza y la integración cultural del Mercosur.

Con informacion de Conectados Concordia

Redaccion de 7Paginas