7PAGINAS

Miércoles 13 de agosto de 2025
Facebook Instagram
Menú

Zona de Concordia; Choque entre un automóvil y una motocicleta en la Ruta Nacional 14

Este miércoles, en horas recientes, se produjo un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 244, en el carril sur-norte. El siniestro involucró a un automóvil Fiat Cronos y una motocicleta Ducati Multistrada 1260.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según las primeras informaciones aportadas a 7Paginas, el automóvil habría girado antes del retorno, momento en el que fue impactado en su parte trasera por la motocicleta. Las causas del choque aún están siendo investigadas por las autoridades competentes.

El Fiat Cronos era conducido por un ciudadano oriundo de Buenos Aires, quien viajaba acompañado por otras tres personas, con destino a Brasil. En tanto, la motocicleta era manejada por un hombre que se dirigía hacia Paraguay.

Hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre el estado de salud de los involucrados, mientras se realizan las pericias para esclarecer lo ocurrido.