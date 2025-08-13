Zona de Concordia; Choque entre un automóvil y una motocicleta en la Ruta Nacional 14

Según las primeras informaciones aportadas a 7Paginas, el automóvil habría girado antes del retorno, momento en el que fue impactado en su parte trasera por la motocicleta. Las causas del choque aún están siendo investigadas por las autoridades competentes.

El Fiat Cronos era conducido por un ciudadano oriundo de Buenos Aires, quien viajaba acompañado por otras tres personas, con destino a Brasil. En tanto, la motocicleta era manejada por un hombre que se dirigía hacia Paraguay.

Hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre el estado de salud de los involucrados, mientras se realizan las pericias para esclarecer lo ocurrido.