7PAGINAS

Jueves 12 de febrero de 2026
Facebook Instagram
Menú

Zona de Concordia: Día lluvioso y otro despiste con colisión en la autovía Artigas

En una jornada marcada por la inestabilidad climática, se registró un nuevo siniestro vial sobre la Ruta Nacional 14. El hecho ocurrió en el kilómetro 246, en el carril Sur–Norte, en un contexto de lluvias persistentes y calzada resbaladiza.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Cabe recordar que en horas del mediodía también se había producido el despiste de un automóvil de alta gama en el mismo corredor vial, situación que refuerza la preocupación por el estado de la cinta asfáltica y las complicaciones que generan las precipitaciones en la autovía.

En esta oportunidad, por causas que se tratan de establecer, un automóvil Chevrolet Astra, conducido por un hombre mayor de edad, perdió el control y colisionó contra una camioneta Nissan Frontier, también guiada por un conductor adulto. Tras el impacto, el Astra terminó su recorrido fuera de la calzada.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque el episodio generó momentos de tensión entre los conductores involucrados y quienes transitaban por la zona.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Colonia Yeruá (Móvil 355), efectivos de la Policía Caminera Concordia y una grúa del peaje para retirar el vehículo siniestrado. Pese al incidente, el tránsito se mantuvo con circulación normal.

Redacción de 7Paginas