Sábado 29 de noviembre de 2025
Zona de Concordia: una camioneta se incendió por completo mientras circulaba por la ruta 22

Un espectacular siniestro ocurrió este viernes en el sur de Concordia, cuando una camioneta que transitaba por la zona terminó totalmente incendiada. El hecho tuvo lugar en el kilómetro 15 de la ruta provincial N.º 22, donde intervino personal de la Comisaría Frigorífico Yuquerí.
Redacción 7Paginas

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, el conductor del vehículo —una Chevrolet S-10, guiada por un hombre de 42 años— circulaba en sentido Este–Oeste cuando advirtió la presencia de fuego en el sector del motor. De inmediato detuvo la marcha y descendió del rodado, pero no pudo rescatar ninguna de sus pertenencias.

En cuestión de minutos, las llamas consumieron por completo la camioneta, que terminó con destrucción total. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Al lugar acudió el móvil 385 de Bomberos Zapadores, quienes trabajaron para sofocar el incendio y garantizar la seguridad en la zona. Las causas del siniestro aún no fueron determinadas.