Viernes 24 de octubre de 2025
Zona de Federación: el mal estado de la autovía y las lluvias habrían provocado el despiste de un camión en la Ruta 14

Un nuevo siniestro vial se registró este viernes al mediodía sobre la Ruta Nacional Nº 14, a la altura del kilómetro 302, en el carril sur–norte. Afortunadamente, el hecho no dejó personas lesionadas.
De acuerdo con la información brindada por personal policial de la Comisaría Suburbios a 7Paginas, el accidente ocurrió cerca de las 12:20 horas, cuando un camión Volkswagen modelo 19320, que circulaba con un acoplado Facchini vacío, despistó hacia la banquina.

Las primeras pericias indicarían que el mal estado de la autovía y las intensas lluvias registradas en la región podrían haber contribuido al siniestro.

Pese al impacto, el vehículo no obstaculizó la circulación, por lo que la calzada permaneció habilitada en su totalidad. Los uniformados realizaron las actuaciones de rigor y brindaron asistencia en el lugar, asegurando la zona para evitar nuevos incidentes.