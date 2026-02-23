Zona de Federación: Tres menores viajaban en el automóvil que volcó en la autovía Artigas

Por causas que se investigan, un automóvil que circulaba en sentido Norte–Sur despistó y terminó volcando sobre la banquina, quedando con sus cuatro ruedas hacia arriba.

Cinco ocupantes, entre ellos tres menores

Según se informó a 7Paginas, en el vehículo viajaban dos personas mayores de edad y tres menores. Tras el accidente, todos fueron asistidos en el lugar por los servicios de emergencia y posteriormente trasladados en ambulancia al Hospital San Jose de Federacion para su evaluación médica.

De acuerdo a los primeros informes, los ocupantes presentaban lesiones de carácter leve, aunque permanecieron bajo observación para descartar complicaciones.

Investigan las causas

No se descarta que el mal estado de la cinta asfáltica haya sido un factor determinante en el despiste y posterior vuelco, aunque las circunstancias del hecho continúan bajo análisis.

En el lugar trabajó personal policial junto a Bomberos, quienes realizaron las tareas de asistencia y adoptaron las medidas de seguridad correspondientes para garantizar la normal circulación en el sector.