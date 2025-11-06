7PAGINAS

Jueves 6 de noviembre de 2025
Zona de Federal: un camionero se habría dormido y terminó volcando sobre la Ruta 127

En horas de la madrugada de este jueves, un camión protagonizó un siniestro vial sobre la Ruta Nacional N°127, a la altura del kilómetro 220, en jurisdicción de la zona de Federal.
De acuerdo a la información policial brindada a 7Paginas, el hecho ocurrió alrededor de las 03:50 horas, cuando un camión marca Iveco, proveniente de la provincia de Misiones y cargado con madera, circulaba en sentido Norte-Sur con destino a la provincia de Mendoza.

Por causas que se investigan, pero que se atribuyen a un posible descuido por sueño del conductor, el rodado perdió el control, despistó y terminó volcando sobre la banquina.

Afortunadamente, tanto el chofer como su acompañante resultaron ilesos, sin registrar lesiones de consideración. En el lugar trabajó personal de la Comisaría Calandria y el superior de turno de la Jefatura Departamental Federal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.