“Zona de Opinión” vuelve al aire con una agenda cargada de temas candentes

En su primera emisión, el programa promete un repaso intenso por algunos de los temas más polémicos de los últimos días. Entre ellos, los escándalos que sacuden a Federación, los comedores comunitarios de Concordia que enfrentan la dura realidad de ollas vacías, y la discusión en el Concejo Deliberante por el accionar del Emcotur.

Además, se pondrá sobre la mesa una preocupación creciente: los intentos de suicidio dentro de la fuerza policial, una problemática que genera alarma y demanda acciones urgentes.

Con su estilo directo y crítico, Zona de Opinión se perfila para ser, una vez más, un espacio de debate y reflexión sobre los temas que otros prefieren callar. De 20 a 22 horas, por FM 99.7

Conducen: Jose Luis Godoy y Gustavo Cardozo,

Columnista Jorge Bravo