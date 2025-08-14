7PAGINAS

Jueves 14 de agosto de 2025
Facebook Instagram
Menú

“Zona de Opinión” vuelve al aire con una agenda cargada de temas candentes

Este jueves a las 20 horas, regresa a la programación de Radio Zona TV una nueva temporada de Zona de Opinión, el ciclo radial que se caracteriza por abordar sin filtros la actualidad política y social de la región.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

En su primera emisión, el programa promete un repaso intenso por algunos de los temas más polémicos de los últimos días. Entre ellos, los escándalos que sacuden a Federación, los comedores comunitarios de Concordia que enfrentan la dura realidad de ollas vacías, y la discusión en el Concejo Deliberante por el accionar del Emcotur.

Además, se pondrá sobre la mesa una preocupación creciente: los intentos de suicidio dentro de la fuerza policial, una problemática que genera alarma y demanda acciones urgentes.

Con su estilo directo y crítico, Zona de Opinión se perfila para ser, una vez más, un espacio de debate y reflexión sobre los temas que otros prefieren callar. De 20 a 22 horas, por FM 99.7

Conducen: Jose Luis Godoy y Gustavo Cardozo,

Columnista Jorge Bravo