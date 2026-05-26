Zona rural de Chajarí: la policía recuperó una motocicleta que había sido robada en Feliciano

El procedimiento se llevó a cabo este lunes 25 de mayo, alrededor de las 12:45 horas, cuando efectivos de la Brigada de Investigaciones de Chajarí actuaron en respuesta a un pedido de colaboración formal emitido por la División Investigaciones de la ciudad de San José de Feliciano.

Según se informó a 7Paginas, las tareas investigativas condujeron a los uniformados hasta la jurisdicción de la Comisaría Tatutí N° 22, donde se desplegaron las diligencias pertinentes. En el lugar, las autoridades procedieron al secuestro formal de una motocicleta marca Honda Wave de 110 cc.

Según los registros informáticos de la fuerza, el rodado había sido denunciado como sustraído días atrás en la localidad de Feliciano.

El operativo se completó con la participación y conocimiento de testigos civiles de actuación. Por disposición de la Fiscalía interviniente de la ciudad de Feliciano, el vehículo quedó retenido a disposición de la Justicia mientras se continúan con las actuaciones de rigor para determinar las responsabilidades del hecho.