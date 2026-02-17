Zona rural de Federal: un hombre pasó toda la noche extraviado en el monte

El hecho tomó estado policial alrededor de las 21:45 del lunes 16 de febrero de 2026, cuando en la Comisaría La Colonia se informó que un grupo de personas había concurrido a pescar al arroyo Carumbé, ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 20, en cercanías de la Escuela Provincial Nº 6 “Remedios Escalada de San Martín”, en Colonia Federal.

Se desorientó en medio de la lluvia

Según se indicó a 7Paginas, cerca de las 16:30 horas se desató una intensa lluvia mientras pescaban. En ese contexto, el hombre —de apellido Tisler y con problemas de salud— decidió regresar a su domicilio atravesando el monte de la zona.

Las inclemencias del tiempo y la espesa vegetación autóctona provocaron que se desorientara y perdiera el rumbo, quedando a la intemperie durante varias horas.

Amplio operativo de búsqueda

Alrededor de las 22:30 del lunes se dispuso un rastrillaje con personal de la Comisaría Colonia y de la Jefatura Departamental Federal, recorriendo la trayectoria comprendida entre la Ruta Provincial Nº 20 y el sector donde se encontraban pescando, aunque sin resultados positivos en esa primera instancia.

La búsqueda se retomó a las 7:00 del martes 17 de febrero con un operativo ampliado que incluyó efectivos de la Jefatura Departamental Federal, personal de la Sección VANT (drones) y un can de rastreo proveniente de la Jefatura de Feliciano.

Finalmente, alrededor de las 8:15 horas, Tisler fue localizado en inmediaciones de la Escuela Secundaria Agrotécnica Nº 2.

Asistencia médica

El hombre fue trasladado al Hospital Justo Jose de Urquiza para su atención médica, ya que había caminado durante varias horas bajo la lluvia, desorientado y con signos de deshidratación.

De lo sucedido se dio intervención al Ministerio Público Fiscal de Federal, mientras que el operativo fue destacado por la rápida coordinación entre las distintas áreas policiales que permitieron dar con el paradero del vecino en buen estado general.