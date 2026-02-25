Zona sur de Concordia: vecinos difunden nuevo video donde se observa caída de partículas en tiempo real

El registro fue realizado este martes por la noche en los barrios Las Tejas y El Martillo, donde puede verse cómo pequeñas partículas caen y se depositan sobre una motocicleta estacionada al aire libre. Según indicaron, el material busca evidenciar que la situación no fue un hecho aislado.

La difusión de estas imágenes, que también fueron enviadas a la redacción de 7Paginas, se produce luego de que desde la empresa Arauco Argentina S.A. (ex Egger) se manifestara públicamente sobre lo ocurrido en diciembre, señalando que se habría tratado de un “evento extraordinario” y que se habían implementado medidas para evitar que se repitiera.

Sin embargo, los vecinos sostienen que los nuevos registros indicarían que el fenómeno continúa. “El problema no fue solo diciembre. Lo que mostramos hoy es lo que vivimos cotidianamente”, expresaron a 7Paginas.

De acuerdo a los testimonios, la caída de partículas se percibe especialmente durante la noche y en jornadas sin viento, cuando los residuos quedan visibles sobre vehículos, patios y veredas.

Ante esta situación, los vecinos de la zona sur reiteraron su pedido para que se realicen controles y monitoreos que permitan determinar el origen de las partículas y garantizar tranquilidad a las familias que residen en el sector.